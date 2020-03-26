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Трамп пообіцяв грошові виплати американцям з низьким доходом

Новини » Економіка     26.03.2020 - 02:14
Трамп пообіцяв грошові виплати американцям з низьким доходом
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Доплати зможуть отримати американці з доходом нижче 99 тис. доларів на рік

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив у середу, 25 березня, що кожен громадянин страныс низьким доходом отримає соціальні виплати у зв'язку з карантином через коронавірус. Про це він сказав на брифінгу в Білому домі.

За його словами, отримати грошові виплати зможуть громадяни США, які заробляють менше 99 тисяч доларів на рік.

"На це передбачено 300 мільярдів доларів. Сім'ї з чотирьох осіб отримають близько 3400 доларів", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конгрес США і представники адміністрації президента Дональда Трампа досягли угоди про виділення 2 трлн доларів для стимулювання економіки і боротьби з наслідками пандемії коронавіруса. Лідер Демократичної партії Сенату Чак Шумер назвав цю суму "найбільшим рятівним пакетом в американській історії".

До цього Трамп заявляв, що у зв'язку з кризою, викликаною пандемією COVID-19, економіка США, можливо, рухається в бік рецесії.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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