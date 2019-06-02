Британская оппозиция обвинила Трампа во вмешательстве в демократию  

Фото: Джереми Корбин (из открытых источников)

Трамп ранее выразил поддержку Борису Джонсону как кандидату на пост премьера

Поддержка бывшего министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона со стороны президента США Дональда Трампа является неприемлемым вмешательством во внутренние дела. Об этом заявил лидер британских лейбористов Джереми Корбин, передает Reuters.

В частности, Корбин заявил, что следующего британского премьера "должен выбирать не американский президент".

"Попытка президента Трампа решить, кто станет следующим премьер-министром Британии, - это совершенно неприемлемое вмешательство в демократию нашей страны. Следующего премьер-министра должен выбирать не американский президент, не 100 тысяч нерепрезентативных членов Консервативной партии, а британский народ на всеобщих выборах", - добавил Корбин.

Напомним, ранее Трамп публично поддержал намерения Бориса Джонсона стать следующим британским премьер-министром и призвал всех кандидатов взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону.

Отметим, Джонсон еще должен предстать перед судом по обвинению в обмане избирателей во время кампании за выход из Европейского союза.