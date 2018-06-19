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Трамп пообещал Apple не собирать пошлины с собранных в Китае iPhone, - NYT

НовостиПолитика    19.06.2018 - 09:18
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США не будут взимать пошлины со смартфонов компании Apple

Президент США Дональд Трамп пообещал исполнительному директору Apple Тиму Куку не собирать пошлины с собранных в Китае смартфонов iPhone. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на знакомый с переговорами источник.

Сообщается, что Кук в прошлом месяце посещал Белый дом и на встрече с Трампом пытался предупредить о потенциально неблагоприятных последствиях торговой политики для Apple в Китае. В то же время сообщается, что Apple и Белый дом на данный момент не дают комментариев.

Отметим, предложенный в апреле перечень товаров, на которые распространяются пошлины, в значительной степени исключал бытовую электронику. Однако на прошлой неделе Трамп обнародовал пересмотренный список, который включает некоторые категории технологий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае пообещали ответить на угрозы Трампа о пошлинах на 200 млрд долларов.  

 

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Теги публикации: Apple, iPhone, Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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