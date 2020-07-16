Трамп поменял руководителя предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп сменил руководителя своей предвыборной кампании. Штаб возглавил Уильям Степин.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Я рад объявить о том, что Уильям Степин был повышен до должности руководителя кампании Трампа. Брэд Парскаль (действующий глава - ред.), который был со мной в течение долгого времени и руководил нашей великолепной стратегией в сфере цифровых технологий и данных, продолжит выполнять ту же роль, но будет старшим советником кампании", - написал он.

Трамп отметил, что и Степин, и Парскаль активно участвовали в исторической победе в 2016 году и подчеркнул, что надеется на "крупную и очень важную вторую победу" на выборах, поскольку его рейтинг в опросах быстро растет, а ситуация в экономике улучшается.

Отметим, что по последним данным портала Real Clear Politics, бывший вице-президент демократ Джозеф Байден опережает нынешнего главу государства на 8,6% по популярности среди избирателей.

Напомним, кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден выиграли первичные президентские выборы в Луизиане.

Президентские выборы в США должны пройти 3 ноября.

Согласно опросам Siena College и New York Times, Джо Байден обходит Дональда Трампа в общенациональной президентской гонке на 13%.