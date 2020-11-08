Трамп: Я получил больше "законных голосов", чем какой-либо президент США

Дональд Трамп заявил, что за него было отдано наибольшее количество "законных голосов" среди всех боровшихся за переизбрание президента США. По его словам, "наблюдателей не допускали".

Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Трампа, он получил 71 миллион "законных голосов", что больше, чем любой действующий президент.

"Наблюдатели не допускались в счетный зал. Я победил на выборах, получив 71 миллион законных голосов. Случились плохие вещи, наших наблюдателей не допускали", - написал Трамп.

Как писало РБК-Украина, ряд американских СМИ заявил о победе Байдена на выборах президента США.

Так, лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов Америки. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани, выступая на пресс-конференции в Филадельфии, заявил, что в штате Пенсильвания под вопросом находятся по меньшей мере 600 тысяч бюллетеней.