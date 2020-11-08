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Трамп: Я получил больше "законных голосов", чем какой-либо президент США

Автор: РБК-Украина

Дональд Трамп заявил, что за него было отдано наибольшее количество "законных голосов" среди всех боровшихся за переизбрание президента США. По его словам, "наблюдателей не допускали".

Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Трампа, он получил 71 миллион "законных голосов", что больше, чем любой действующий президент.

"Наблюдатели не допускались в счетный зал. Я победил на выборах, получив 71 миллион законных голосов. Случились плохие вещи, наших наблюдателей не допускали", - написал Трамп.

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Как писало РБК-Украина, ряд американских СМИ заявил о победе Байдена на выборах президента США.

Так, лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов Америки. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани, выступая на пресс-конференции в Филадельфии, заявил, что в штате Пенсильвания под вопросом находятся по меньшей мере 600 тысяч бюллетеней.

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