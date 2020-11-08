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Трамп: Я отримав більше "законних голосів", ніж будь-який президент США

Автор: РБК-Україна

Дональд Трамп заявив, що за нього було віддано найбільшу кількість "законних голосів" серед всіх президентів США, які боролися за переобрання. За його словами, "спостерігачів не допускали".

Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Трампа, він отримав 71 мільйон "законних голосів", що більше, ніж будь-який чинний президент.

"Спостерігачі не допускалися в лічильний зал. Я переміг на виборах, отримавши 71 мільйон законних голосів. Сталися погані речі, наших спостерігачів не допускали", - написав Трамп.

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Як писало РБК-Україна, низка американських ЗМІ заявили про перемогу Байдена на виборах президента США.

Так, лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Своєю чергою, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані, виступаючи на прес-конференції у Філадельфії, заявив, що у штаті Пенсільванія під питанням знаходяться щонайменше 600 тисяч бюлетенів.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампВибори в США