Трамп: Я получил больше "законных голосов", чем какой-либо президент США

Дональд Трамп заявил, что за него было отдано наибольшее количество "законных голосов" среди всех боровшихся за переизбрание президента США. По его словам, "наблюдателей не допускали".

Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Трампа, он получил 71 миллион "законных голосов", что больше, чем любой действующий президент.

"Наблюдатели не допускались в счетный зал. Я победил на выборах, получив 71 миллион законных голосов. Случились плохие вещи, наших наблюдателей не допускали", - написал Трамп.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!