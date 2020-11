Трамп: Я отримав більше "законних голосів", ніж будь-який президент США

Дональд Трамп заявив, що за нього було віддано найбільшу кількість "законних голосів" серед всіх президентів США, які боролися за переобрання. За його словами, "спостерігачів не допускали".

Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Трампа, він отримав 71 мільйон "законних голосів", що більше, ніж будь-який чинний президент.

"Спостерігачі не допускалися в лічильний зал. Я переміг на виборах, отримавши 71 мільйон законних голосів. Сталися погані речі, наших спостерігачів не допускали", - написав Трамп.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!