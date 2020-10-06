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Трамп покинул больницу после трехдневного лечения

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп покинул госпиталь Уолтера Рида после лечения от коронавируса. Он призвал не боятся коронавируса и заявил, что чувствует себя хорошо.

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Фото, на которых видно, как Трамп покидает больницу, опубликовало AFP news agency.

Также у себя в Twitter Трамп написал, что вскоре вернется к предвыборной гонке.

"Когда президент вернется в ход избирательной кампании, он станет непобедимым героем, который не только пережил все пакости демократов, но и китайский вирус. Он покажет Америке, что нам больше не нужно бояться", - написал Трамп.

Ранее Трампу дали препарат для тяжелобольных коронавирусом. Состояние его здоровья уже улучшается.

Также в Белом доме заявляли, что состояние президента США Дональда Трампа, который заразился коронавирусом, в пятницу было намного хуже, чем заявили официальные лица.

Напомним, Трампа госпитализировали вечером 2 октярбя.

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