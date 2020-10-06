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Трамп покинув лікарню після триденного лікування

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп покинув госпіталь Уолтера Ріда після лікування від коронавіруса. Він закликав не бояться коронавіруса і заявив, що відчуває себе добре.

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Фото, на яких видно, як Трамп залишає лікарню, опублікувало AFP news agency.

Також у себе в Twitter Трамп написав, що незабаром повернеться до передвиборчої гонки.

"Коли президент повернеться в хід виборчої кампанії, він стане непереможним героєм, який не тільки пережив всі капості демократів, а й китайський вірус. Він покаже Америці, що нам більше не потрібно боятися", - написав Трамп.

Раніше Трампу дали препарат для тяжкохворих коронавірусом. Стан його здоров'я вже поліпшується.

Також в Білому домі заявляли, що стан президента США Дональда Трампа, який заразився коронавірусів, в п'ятницю був набагато гіршим, ніж заявили офіційні особи.

Нагадаємо, Трампа госпіталізували ввечері 2 октярбя

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