Трамп покинув лікарню після триденного лікування

Президент США Дональд Трамп покинув госпіталь Уолтера Ріда після лікування від коронавіруса. Він закликав не бояться коронавіруса і заявив, що відчуває себе добре.

Фото, на яких видно, як Трамп залишає лікарню, опублікувало AFP news agency.

Також у себе в Twitter Трамп написав, що незабаром повернеться до передвиборчої гонки.

"Коли президент повернеться в хід виборчої кампанії, він стане непереможним героєм, який не тільки пережив всі капості демократів, а й китайський вірус. Він покаже Америці, що нам більше не потрібно боятися", - написав Трамп.

Раніше Трампу дали препарат для тяжкохворих коронавірусом. Стан його здоров'я вже поліпшується.

Також в Білому домі заявляли, що стан президента США Дональда Трампа, який заразився коронавірусів, в п'ятницю був набагато гіршим, ніж заявили офіційні особи.

Нагадаємо, Трампа госпіталізували ввечері 2 октярбя