Трамп похвалив Путіна за "пом'якшення позиції" щодо України

Російський диктатор Володимир Путін нібито пом'якшив свою позицію щодо України. Хоча міг би бути набагато жорсткішим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа журналістам, передає Magno News Live в Х.
За словами Трампа, Путін "трохи відступає щодо України".
"Він міг би бути набагато жорсткішим", - відповів президент на питання медіа.
І ще раз повторив, що, "чесно кажучи, він відступає".
Раніше РБК-Україна писало, що Трамп планує обговорити війну з Іраном на тристоронній зустрічі з Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Водночас теми України він уникатиме.
Про очікуваний порядок денний переговорів агентству Bloomberg розповів високопосадовець американської адміністрації, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності.
Крім того, європейські лідери побоюються, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї перетвориться на "другий дух Анкориджа".
Також Путін і Трамп проведуть зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Китаї. Однією з тем буде закінчення війни Росії проти України, кажуть у Кремлі.