Трамп похвалив Путіна за "пом'якшення позиції" щодо України

Трамп похвалив Путіна

За словами Трампа, Путін "трохи відступає щодо України".

"Він міг би бути набагато жорсткішим", - відповів президент на питання медіа.

І ще раз повторив, що, "чесно кажучи, він відступає".

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп планує обговорити війну з Іраном на тристоронній зустрічі з Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Водночас теми України він уникатиме.

Про очікуваний порядок денний переговорів агентству Bloomberg розповів високопосадовець американської адміністрації, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності.