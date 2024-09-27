Трамп похвалив дії Зеленського під час спроби імпічменту

Під час зустрічі з пресою Трамп заявив, що "Україна проходить через пекло" і це "жахлива ситуація", а відразу після цього похвалив Зеленського за те, як той діяв під час спроби оголосити Трампу імпічмент за нібито тиск на Україну питанням військової допомоги невдовзі після того, як Зеленський став президентом.

"Він чітко сказав, що президент Трамп не зробив нічого неправильного. Він сказав це дуже чітко й однозначно. І ці "яструби" з імпічментом змушені були одразу відступитися. Він міг почати говорити, що чогось "не знає", "не впевнений". Але він був… як сталевий, він сказав: "Президент Трамп не скоїв нічого неправильного", - сказав Трамп.

Водночас лідер республіканців зауважив, що у нього із Зеленським "дуже гарні відносини" і одразу сказав те саме про відносини з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що бачить можливість швидко домовитися про припинення війни.