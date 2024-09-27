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Трамп похвалил действия Зеленского во время попытки импичмента

Фото: украинский президент Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что у него "прекрасные отношения" с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он также похвалил то, как Зеленский действовал при попытке объявить Трампу импичмент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на встречу с прессой.

Во время встречи с прессой Трамп заявил, что "Украина проходит через ад" и это "ужасная ситуация", а сразу после этого похвалил Зеленского за то, как тот действовал при попытке объявить Трампу импичмент за якобы давление на Украину вопросом военной помощи вскоре после того, как Зеленский стал президентом.

"Он четко сказал, что президент Трамп не сделал ничего неправильного. Он сказал это очень четко и однозначно. И эти "ястребы" с импичментом вынуждены были сразу отступиться. Он мог начать говорить, что чего-то "не знает", "не уверен". Но он был... как стальной, он сказал: "Президент Трамп не совершил ничего неправильного", - сказал Трамп.

В то же время лидер республиканцев отметил, что у него с Зеленским "очень хорошие отношения" и сразу сказал об отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил, что видит возможность быстро договориться о прекращении войны.

 

Напомним, сегодня лидер республиканцев решил встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробнее об этом и о том, как Украина оказалась в эпицентре выборов в США, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийДональд ТрампВойна России против Украины