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Трамп похвалив Букеле: Сальвадор тримає у в'язниці "інопланетних ворогів світу"

Неділя 13 квітня 2025 03:30
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Трамп похвалив Букеле: Сальвадор тримає у в'язниці "інопланетних ворогів світу" Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що чекає в понеділок зустрічі з президентом Сальвадора Наїбою Букеле. Він похвалив лідера за розміщення "найжорстокіших інопланетних ворогів світу" в мегатюрьмі своєї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Наші країни тісно співпрацюють, щоб викорінити терористичні організації та побудувати майбутнє процвітання. Президент Букеле люб'язно прийняв під опіку своєї країни деяких із найжорстокіших інопланетних ворогів світу і, зокрема, Сполучених Штатів", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Він додав, що "ці варвари" перебувають тепер під одноосібною опікою Сальвадора - "гордої і суверенної країни". За словами глави Білого, їхнє майбутнє залежить від президента Букеле і його уряду.

"Вони (злочинці - ред.) ніколи більше не будуть погрожувати або загрожувати нашим громадянам", - резюмував президент США.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що Дональд Трамп вивчав пропозиції Сальвадору про прийняття та ув'язнення американських злочинців, засуджених за "серйозними справами".

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Сальвадор
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