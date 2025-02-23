Трамп погрожує звільненням федеральним службовцям через дистанційну роботу

Виступаючи перед прихильниками на конференції консерваторів (СРАС) під Вашингтоном, Трамп припустив, що якби працював віддалено, його гра в гольф значно покращилася б.

"Якщо вони не з'являться на роботі, ми їх звільнимо. Іншими словами, ви повинні йти в офіс", - сказав Трамп.

Видання зазначає, що минулої суботи, понеділка, вівторка та середи Трамп провів вихідні у Флориді та грав у гольф. Президент розмірковував про те, що, працюючи віддалено, він говоритиме телефоном, кажучи, що він "справді працює", але також запитуючи: "де мої клюшки?".