Трамп угрожает увольнением федеральным служащим из-за дистанционной работы

Выступая перед сторонниками на конференции консерваторов (СPAC) под Вашингтоном, Трамп предположил, что если бы работал удаленно, его игра в гольф значительно улучшилась бы.

"Если они не появятся на работе, мы их уволим. Другими словами, вы должны идти в офис", - сказал Трамп.

Издание отмечает, что в прошлую субботу, понедельник, вторник и среду Трамп провел выходные во Флориде и играл в гольф. Президент размышлял о том, что, работая удаленно, он будет говорить по телефону, говоря, что он "действительно работает", но также спрашивая: "где мои клюшки?".