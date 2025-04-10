Трамп хоче залишити без грошей "міста-притулки": вони захищають злочинців, не жертв

Міста-притулки в США під загрозою закриття. Країна може прийняти відповідні заходи щодо припинення фінансування таких міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера Дональда Трампа в Truth Social .

"Працюємо над документами, щоб припинити всі федеральні фінансування для будь-якого міста чи штату, які дозволяють існування цих смертельних пасток!", - підкреслив він.

Американський лідер наголосив, ці міста завдають шкоди іміджу країни та викликають насмішки в усьому світі.

"Більше ніяких міст-притулків! Вони захищають злочинців, а не жертв", - заявив Трамп.

Міста-притулки в США

Міста-притулки в США - це міста, які приймають політику, що обмежує співпрацю місцевих правоохоронних органів з федеральною імміграційною владою.

Такі заходи можуть мати різний характер, наприклад, у вигляді місцевих законів або положень, що ‎визначають дії місцевої поліції.‎

Такі міста, як правило, не надають інформацію про імміграційний статус своїх жителів та не затримують осіб лише на підставі їх статусу іммігрантів. Це може включати відмову від участі в арештах або депортаціях нелегальних мігрантів, за винятком випадків, коли вони скоїли серйозні злочини.

Загалом підтримка таких міст зосереджена на захисті прав людей, незалежно від їх імміграційного статусу, що створює деякі питання щодо безпеки та впливу на криміногенну ситуацію в цих регіонах.

Зауважимо, що після інавгурації президент США Дональд Трамп розпочав масові депортації нелегальних мігрантів зі США до країн їх походження.

Ці дії викликали значні дискусії та суперечки як всередині країни, так і на міжнародній арені.

Крім того, вчора Reuters повідомив, що адміністрація президента США Дональда Трампа розгортає масштабну політику штрафів для мігрантів, які не покинули країну після рішення суду.

За даними видання, щоденна сума штрафів буде становити близько 1000 доларів.

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