UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Трамп погодився на дебати з Харріс: названо дату

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Республіканець Дональд Трамп погодився на пропозицію Fox News провести дебати з Камалою Харріс 4 вересня. До цього він відмовлявся він них через неофіційність Харріс як кандидата від демократів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як доказ відсутності її підтримки Трамп додав, що колишній президент Барак Обама ще не підтримав її. Але Обама зробив це днем ​​пізніше, і до того часу вона отримала голоси делегатів, необхідні для висунення від Демократичної партії.

Вибори у США
5 листопада у США відбудуться президентські вибори. Спочатку кандидатами виступили колишній президент Дональд Трамп та чинний президент Джо Байден.

21 липня президент США Джо Байден заявив, що відмовляється переобиратися на другий термін президентства.

2 серпня в США відбулося голосування, на якому демократи обрали офіційного кандидата в президенти - віце-президента Камалу Харріс.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп