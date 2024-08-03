Трамп погодився на дебати з Харріс: названо дату

Республіканець Дональд Трамп погодився на пропозицію Fox News провести дебати з Камалою Харріс 4 вересня. До цього він відмовлявся він них через неофіційність Харріс як кандидата від демократів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як доказ відсутності її підтримки Трамп додав, що колишній президент Барак Обама ще не підтримав її. Але Обама зробив це днем пізніше, і до того часу вона отримала голоси делегатів, необхідні для висунення від Демократичної партії.
Вибори у США
5 листопада у США відбудуться президентські вибори. Спочатку кандидатами виступили колишній президент Дональд Трамп та чинний президент Джо Байден.
21 липня президент США Джо Байден заявив, що відмовляється переобиратися на другий термін президентства.
2 серпня в США відбулося голосування, на якому демократи обрали офіційного кандидата в президенти - віце-президента Камалу Харріс.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.