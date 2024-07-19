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Трамп погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії, - CNN

Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Колишній президент США Дональд Трамп оголосив про згоду знову балотуватися на пост президента від Республіканської партії під час виборів у листопаді 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Отже, сьогодні ввечері я з вірою та відданістю, з гордістю приймаю вашу кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів", - сказав Трамп під оплески.

Це вже втретє, коли він ухвалив висунення від Республіканської партії. Перший раз він балотувався в 2016 році, став президентом, після в 2020 і тепер в 2024.

CNN зазначає, що сьогоднішня мова буде першим публічним виступом Трампа після того, як минулого тижня він пережив замах.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 19 липня, між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським запланована телефонна розмова. Вона відбудеться на тлі стурбованості в Європі щодо того, якою буде роль Трампа щодо війни в Україні, якщо він знову зайде в Білий дім.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп знову похвалився «хорошими» відносинами з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив, що при його правлінні Росія не почала б вторгнення в Україну.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп