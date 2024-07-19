Трамп погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії, - CNN

"Отже, сьогодні ввечері я з вірою та відданістю, з гордістю приймаю вашу кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів", - сказав Трамп під оплески.

Це вже втретє, коли він ухвалив висунення від Республіканської партії. Перший раз він балотувався в 2016 році, став президентом, після в 2020 і тепер в 2024.

CNN зазначає, що сьогоднішня мова буде першим публічним виступом Трампа після того, як минулого тижня він пережив замах.