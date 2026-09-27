Трамп подвоїв зусилля для завершення війни в Україні, - Стубб

На переконання лідера Фінляндії, після повернення Трампа до Білого дому ситуація з врегулюванням російсько-української війни значно покращилася.

"Я гадаю, що ми, звісно, зараз перебуваємо в кращому становищі, ніж до того, як президент Трамп приступив до роботи. За останні півтора року він подвоїв свої зусилля, намагаючись знайти рішення для встановлення миру за допомогою таких переговорників, як Стів Віткофф, Джаред Кушнер та багато інших", - наголосив Стубб.

На цьому тлі він нагадав, що завжди був активним учасником дипломатичних зусиль, а також працював спільно з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Стьоре.

За словами Стубба, більшість важливих процесів відбувалися "за лаштунками" - про їхні результати публічно не оголошували.

Очільник Фінляндії також додав, що активно був залучений до обміну даними між урядами України, США та країн Європи.

"Я думаю, що Трамп справді наполегливо працює, і розраховую, що ми відшукаємо рішення", - підсумував Стубб.