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Трамп подвоїв зусилля для завершення війни в Україні, - Стубб

20:12 27.09.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Александр Стубб, президент Фінляндії (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп і його команда роблять дедалі більше для того, щоб війна Росії проти України завершилася якомога швидше.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

На переконання лідера Фінляндії, після повернення Трампа до Білого дому ситуація з врегулюванням російсько-української війни значно покращилася.

"Я гадаю, що ми, звісно, зараз перебуваємо в кращому становищі, ніж до того, як президент Трамп приступив до роботи. За останні півтора року він подвоїв свої зусилля, намагаючись знайти рішення для встановлення миру за допомогою таких переговорників, як Стів Віткофф, Джаред Кушнер та багато інших", - наголосив Стубб.

На цьому тлі він нагадав, що завжди був активним учасником дипломатичних зусиль, а також працював спільно з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Стьоре.

За словами Стубба, більшість важливих процесів відбувалися "за лаштунками" - про їхні результати публічно не оголошували.

Очільник Фінляндії також додав, що активно був залучений до обміну даними між урядами України, США та країн Європи.

"Я думаю, що Трамп справді наполегливо працює, і розраховую, що ми відшукаємо рішення", - підсумував Стубб.

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Дональд ТрампВійна Росії проти УкраїниМирні переговори