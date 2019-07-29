Трамп подтвердил скорую отставку директора Нацразведки Коутса

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Преемником Коутса президент США намерен выдвинуть конгрессмена Рэтклиффа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что директор Национальной разведки Дэниел Коутс уходит в отставку, о чем ранее сообщали источники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Twitter.

Он также назвал точную дату увольнения директора Нацразведки.

"Дэн Коутс, занимающий пост директора, покинет свою должность 15 августа. Я хочу поблагодарить Дэна за его великолепную службу нашей стране", - сообщил Трамп.

Президент США пообещал вскоре назначить исполняющего обязанности директора, а также сообщил, что намерен выдвинуть на вакантную должность конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа.

"Я рад сообщить, что многоуважаемый конгрессмен Джон Рэтклифф из Техаса будет выдвинут мной на пост директора Национальной разведки", - написал Трамп.

Напомним, ранее в воскресенье, 28 июля, американские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что директор Национальной разведки Соединенных Штатов Дэниел Коутс, вероятно, в ближайшие дни уйдет в отставку, поскольку разочарование президента США Дональда Трампа Коутсом усилилось в последние месяцы.