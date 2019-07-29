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Трамп підтвердив швидку відставку директора Нацрозвідки Коутса

Новини » Політика    29.07.2019 - 02:33
Трамп підтвердив швидку відставку директора Нацрозвідки Коутса
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Наступником Коутса президент США має намір висунути конгресмена Реткліффа

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що директор Національної розвідки Деніел Коутс йде у відставку, про що раніше повідомляли джерела. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у Twitter.

Він також назвав точну дату звільнення директора Нацрозвідки.

"Ден Коутс, який обіймає посаду директора, залише свою посаду 15 серпня. Я хочу подякувати Денові за його чудову службу нашій країні", - повідомив Трамп.

Президент США пообіцяв незабаром призначити виконувача обов'язків директора, а також повідомив, що має намір висунути на вакантну посаду конгресмена-республіканця Джона Реткліффа.

"Я радий повідомити, що вельмишановний конгресмен Джон Реткліфф із Техасу буде висунутий мною на посаду директора Національної розвідки", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше в неділю, 28 липня, американські ЗМІ з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що директор Національної розвідки Сполучених Штатів Деніел Коутс, ймовірно, найближчими днями піде у відставку, оскільки розчарування президента США Дональда Трампа Коутсом посилилося в останні місяці.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиотставкаДональд Трамп
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