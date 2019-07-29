Глава нацразведки США может уйти в отставку в ближайшие дни, - NYT

Фото: Дэниел Коутс (Getty Images)

Преемником Коутса может стать конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф

Директор национальной разведки Соединенных Штатов Дэниел Коутс, вероятно, в ближайшие дни уйдет в отставку. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, передает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По словам собеседников издания, разочарование президента США Дональда Трампа Коутсом усилилось в последние месяцы.

Трамп якобы обдумывал увольнение директора нацразведки с тех пор, как он не согласился с утверждениями Трампа после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Финляндии в прошлом году. Тогда некоторые советники президента США убеждали его уволить Коутса, однако его активно защищал вице-президент Майк Пенс.

Источники называют одним из возможных преемников Коутса конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа, в то же время отмечая, что Коутс предложил Трампу нескольких кандидатов себе на замену.

Напомним, Сенат Соединенных Штатов 23 июля проголосовал за утверждение Марка Эспера главой Пентагона, закрыв многомесячную вакансию, возникшую после ухода Джеймса Меттиса.