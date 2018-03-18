Трамп подтвердил намерение встретиться с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп подтвердил свой план встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в конце мая в пятницу во время телефонного звонка с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом говорится в отчете Белого дома.

"Оба лидера согласились с тем, что конкретные действия, а не слова, станут ключом к достижению постоянной денуклеаризации Корейского полуострова, и президент Трамп подтвердил свое намерение встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца мая", - сообщили в Вашингтоне.

Отмечается, что президенты подтвердили важность изучения ошибок прошлого и заявили о продолжении тесной координации, чтобы поддерживать максимальное давление на северокорейский режим.

Оба лидера выразили осторожный оптимизм по поводу последних событий и подчеркнули, что для Северной Кореи "будет доступно более светлое будущее, если она выберет правильный путь".

Напомним, Швеция и КНДР завершили переговоры в Стокгольме, касающиеся ситуации с безопасностью на Корейском полуострове. МИД Швеции представлял интересы США перед чиновниками из Пхеньяна.