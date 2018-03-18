Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Трамп подтвердил намерение встретиться с лидером КНДР

НовостиПолитика    18.03.2018 - 03:22
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Конкретные действия, а не слова, станут ключом к достижению постоянной денуклеаризации Корейского полуострова, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп подтвердил свой план встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в конце мая в пятницу во время телефонного звонка с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом говорится в отчете Белого дома.

"Оба лидера согласились с тем, что конкретные действия, а не слова, станут ключом к достижению постоянной денуклеаризации Корейского полуострова, и президент Трамп подтвердил свое намерение встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца мая", - сообщили в Вашингтоне.

Отмечается, что президенты подтвердили важность изучения ошибок прошлого и заявили о продолжении тесной координации, чтобы поддерживать максимальное давление на северокорейский режим.

Оба лидера выразили осторожный оптимизм по поводу последних событий и подчеркнули, что для Северной Кореи "будет доступно более светлое будущее, если она выберет правильный путь".

Напомним, Швеция и КНДР завершили переговоры в Стокгольме, касающиеся ситуации с безопасностью на Корейском полуострове. МИД Швеции представлял интересы США перед чиновниками из Пхеньяна.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Швеция и КНДР завершили переговоры в Стокгольме Швеция готова выступить посредником между США и КНДР
Теги: Соединенные Штаты Америки, КНДР, переговоры, Южная Корея, Дональд Трамп
"Началась реальная мясорубка": украинец рассказал об аварии на подъемнике в Грузии
"На грани срыва": психолог рассказал о состоянии Савченко
"Донбасс вот-вот может вспыхнуть": волонтер перечислил опасные тенденции
Супрун заявила, что обеззараживание ран перекисью – миф
On Top