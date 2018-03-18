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Трамп підтвердив намір зустрітися з лідером КНДР

НовиниПолітика    18.03.2018 - 03:22
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Конкретні дії, а не слова, стануть ключем для досягнення постійної денуклеаризації Корейського півострова, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп підтвердив свій план зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в кінці травня в п'ятницю під час телефонної розмови з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Про це йдеться в звіті Білого дому.

"Обидва лідери погодилися з тим, що конкретні дії, а не слова, стануть ключем для досягнення постійної денуклеаризації Корейського півострова, і президент Трамп підтвердив свій намір зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до кінця травня", - повідомили у Вашингтоні.

Зазначається, що президенти підтвердили важливість вивчення помилок минулого і заявили про продовження тісної координації, щоб підтримувати максимальний тиск на північнокорейський режим.

Обидва лідери висловили обережний оптимізм з приводу останніх подій і підкреслили, що для Північної Кореї "буде доступно більш світле майбутнє, якщо вона обере правильний шлях".

Нагадаємо, Швеція і КНДР завершили переговори в Стокгольмі, що стосуються ситуації з безпекою на Корейському півострові. МЗС Швеції представляв інтереси США перед чиновниками з Пхеньяну.

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Теги: Сполучені Штати Америки, КНДР, переговори, Южная Корея, Дональд Трамп
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