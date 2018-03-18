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Швеция и КНДР завершили переговоры в Стокгольме

НовостиПолитика    18.03.2018 - 00:33
Фото: Ри Йонг Хо (UN Photo/Cia Pak)
Фото: Ри Йонг Хо (UN Photo/Cia Pak)

МИД Швеции представлял на интересы США перед чиновниками из Пхеньяна

Завершились трехдневные переговоры о ситуации с безопасностью на Корейском полуострове между министрами иностранных дел Северной Кореи и Швеции, об этом проинформировало Министерство иностранных дел Швеции, передает "Радио Свобода".

Переговоры прошли в Стокгольме, где МИД Швеции представлял на интересы США перед чиновниками из Пхеньяна.

Сообщается, что министры Ри Ён Хо и Маргот Вальстрем "обсудили возможности и вызовы относительно длительных дипломатических усилий в целях достичь мирного решения конфликта".

"Швеция, посольство которой в Пхеньяне представляет перед Северной Кореей интересы США, призвала Северную Корею отказаться от ядерного оружия и от ракетной программы, в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН", - сообщил шведский МИД.

В дальнейших планах шведского представителя встреча с главой МИД Южной Кореи в Брюсселе 19 марта.

Этот визит стал первым значительным дипломатическим шагом после заявления президента США о желании встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, о котором он заявил в начале месяца.

Напомним, Швеция решила выступить посредником между США и КНДР, согласившись устроить встречу Трампа и Ким Чен Ына.

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Теги: Соединенные Штаты Америки, КНДР, Швеция, переговоры
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