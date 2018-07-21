Закон расширяет и продлевает действие принятого в 2004 году закона о правах человека в КНДР

Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в КНДР. Об этом сообщает на сайте Белого дома.

Так, по словам Трампа, закон призван содействовать соблюдению прав человека в КНДР. Данный закон расширяет и продлевает действие принятого в 2004 году закона о правах человека в КНДР.

Сообщается, что указанный закон содержит ряд положений, которые могут быть прочитаны, как требование к президенту принять конкретную внешнюю политику Соединенных Штатов или провести прямые переговоры с иностранными правительствами и международными организациями относительно КНДР.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп уверен в том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выполнит подписанный договор о денуклеаризации КНДР.