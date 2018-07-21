Трамп подписал закон о правах человека в КНДР

Новости Политика 21.07.2018 - 08:23
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018

Закон расширяет и продлевает действие принятого в 2004 году закона о правах человека в КНДР

Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в КНДР. Об этом сообщает на сайте Белого дома.

Так, по словам Трампа, закон призван содействовать соблюдению прав человека в КНДР. Данный закон расширяет и продлевает действие принятого в 2004 году закона о правах человека в КНДР.

Сообщается, что указанный закон содержит ряд положений, которые могут быть прочитаны, как требование к президенту принять конкретную внешнюю политику Соединенных Штатов или провести прямые переговоры с иностранными правительствами и международными организациями относительно КНДР. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп уверен в том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выполнит подписанный договор о денуклеаризации КНДР.

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Теги:  КНДР,  права человека,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС