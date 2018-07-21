Трамп підписав закон про права людини в КНДР

Новини Політика 21.07.2018 - 08:23
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018

Закон розширює і подовжує дію прийнятого у 2004 році закону про права людини в КНДР

Президент США Дональд Трамп підписав закон про права людини в КНДР. Про це повідомляє на сайті Білого дому.

Так, за словами Трампа, закон покликаний сприяти дотриманню прав людини в КНДР. Цей закон розширює і подовжує дію прийнятого у 2004 році закону про права людини в КНДР.

Повідомляється, що зазначений закон містить ряд положень, які можуть бути прочитані, як вимогу до президента прийняти конкретну зовнішню політику Сполучених Штатів або провести прямі переговори з іноземними урядами і міжнародними організаціями щодо КНДР.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп впевнений в тому, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин виконає підписаний договір про денуклеаризації КНДР.

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Теги:  КНДР,  права человека,  Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС