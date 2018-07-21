Закон розширює і подовжує дію прийнятого у 2004 році закону про права людини в КНДР

Президент США Дональд Трамп підписав закон про права людини в КНДР. Про це повідомляє на сайті Білого дому.

Так, за словами Трампа, закон покликаний сприяти дотриманню прав людини в КНДР. Цей закон розширює і подовжує дію прийнятого у 2004 році закону про права людини в КНДР.

Повідомляється, що зазначений закон містить ряд положень, які можуть бути прочитані, як вимогу до президента прийняти конкретну зовнішню політику Сполучених Штатів або провести прямі переговори з іноземними урядами і міжнародними організаціями щодо КНДР.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп впевнений в тому, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин виконає підписаний договір про денуклеаризації КНДР.