Трамп подписал временный бюджет США, предотвратив шатдаун

Президент США Дональд Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства страны до 28 декабря. Если бы этого не было сделано, произошла бы приостановка работы правительства (шатдаун).

Об этом в Twitter сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Срок действия предыдущей резолюции о финансировании госучреждений США истекал в ночь на 22 декабря.

"Президент Дональд Трамп подписал резолюцию…, которая предусматривает ассигнования на 2021 финансовый год федеральным агентствам до понедельника, 28 декабря 2020 года", - сообщил Дир.

Последний раз шатдаун в США происходил при Трампе - 22 декабря 2018 года. Тогда госслежащие были вынуждены уйти в отпуск на рекордные 35 дней.

Отметим, Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил проект бюджета на 2021 финансовый год. Также был одобрен пакет мер стимулирования экономики страны. Теперь документы должен подписать Трамп.

Ранее РБК-Украина писало, что Сенат США поддержал законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В законопроект вошли военная помощь Украине и расширенные санкции против проекта "Северный поток-2".