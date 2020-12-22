Трамп підписав тимчасовий бюджет США, запобігши шатдауну

Президент США Дональд Трамп підписав резолюцію про продовження фінансування уряду країни до 28 грудня. Якби цього не було зроблено, сталася б припинення роботи уряду (шатдаун).

Про це Twitter повідомив заступник прес-секретаря Білого дому Джадд Дір.

Термін дії попередньої резолюції про фінансування держустанов США закінчувався в ніч на 22 грудня.

"Президент Дональд Трамп підписав резолюцію..., яка передбачає асигнування на 2021 фінансовий рік федеральним агентствам до понеділка, 28 грудня 2020 року", - повідомив Дір.

Останній раз шатдаун у США відбувався за Трампа - 22 грудня 2018 року. Тоді держслужбовці були змушені піти у відпустку на рекордні 35 днів.

Зазначимо, Сенат Конгресу США слідом за Палатою представників схвалив проект бюджету на 2021 фінансовий рік. Також був схвалений пакет заходів стимулювання економіки країни. Тепер документи повинен підписати Трамп.

Раніше РБК-Україна писало, що Сенат США підтримав законопроект про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. У законопроект увійшли військова допомога Україні і розширені санкції проти проекту "Північний потік-2".