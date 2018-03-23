Трамп подписал указ, позволяющий ввести пошлины на импорт товаров из Китая

Вашингтон также подаст иск во ВТО

Президент Соединенных Штатов в четверг, 22 марта, подписал указ, который дает возможность Вашингтону ввести пошлины на импорт товаров из КНР. Об этом пишет DW.

"Документ составлен таким образом, что в действие эта мера может вступить только после длительного периода консультаций. По мнению ряда СМИ, сам этот факт даст законодателям и лоббистам возможность существенно сократить список из 1,3 тысячи наименований, которые в настоящий момент предполагается обложить тарифами", - говорится в сообщении.

Трамп отметил, что находится в процессе переговоров с Китаем относительно пошлин. Он заявил, что дефицит торгового баланса США с КНР достигает 375 млрд долларов.

Также отмечается, что обьемы импорта из Китая на данный момент в ценовом исчислении достигают 60 млрд долларов в год.

"Вашингтон также подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с возможным нарушением Китаем закона о защите интеллектуальной собственности", - пишет издание.

Напомним, США отложили введение пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза.