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Интервью

Трамп подписал указ, позволяющий ввести пошлины на импорт товаров из Китая

НовостиПолитика    23.03.2018 - 04:35
Фото: Дональд Трамп (Reuters)
Фото: Дональд Трамп (Reuters)

Вашингтон также подаст иск во ВТО

Президент Соединенных Штатов в четверг, 22 марта, подписал указ, который дает возможность Вашингтону ввести пошлины на импорт товаров из КНР. Об этом пишет DW.

"Документ составлен таким образом, что в действие эта мера может вступить только после длительного периода консультаций. По мнению ряда СМИ, сам этот факт даст законодателям и лоббистам возможность существенно сократить список из 1,3 тысячи наименований, которые в настоящий момент предполагается обложить тарифами", - говорится в сообщении.

Трамп отметил, что находится в процессе переговоров с Китаем относительно пошлин. Он заявил, что дефицит торгового баланса США с КНР достигает 375 млрд долларов.

Также отмечается, что обьемы импорта из Китая на данный момент в ценовом исчислении достигают 60 млрд долларов в год.

"Вашингтон также подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с возможным нарушением Китаем закона о защите интеллектуальной собственности", - пишет издание.

Напомним, США отложили введение пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза.

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Теги: Соединенные Штаты Америки, Всемирная торговая организация, Китай, Вашингтон, пошлины
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