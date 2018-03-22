США отложили введение пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза

Правительство США решило "поставить на паузу введение таможенных пошлин"

США пока не будут вводить пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза (ЕС) и ряда других стран. Об этом рассказал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, передает Bloomberg.



"У нас есть две страны НАФТА (Канада и Мексика, - ред.), у нас есть Европа, Австралия, у нас есть Аргентина и Бразилия и, безусловно, Корея", - сказал Лайтхайзер, выступая на слушаниях в финансовом комитете Сената.



По его словам, правительство США решило "поставить на паузу введение таможенных пошлин".

При этом он уточнил, что США хотят завершить переговоры по торговым разногласиям с перечисленными странами и ЕС до конца апреля.

Напомним, Трамп 8 марта подписал распоряжение о введении пошлин на ввоз стали и алюминия в размере 25 и 10% соответственно. Ожидалось, что тарифы на сталь и алюминий должны были сократить импорт до уровней, необходимых для развития отраслей и достижения их долгосрочной жизнеспособности.

