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США отложили введение пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза

НовостиЭкономика    22.03.2018 - 19:16
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Правительство США решило "поставить на паузу введение таможенных пошлин"

США пока не будут вводить пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза (ЕС) и ряда других стран. Об этом рассказал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, передает Bloomberg.

"У нас есть две страны НАФТА (Канада и Мексика, - ред.), у нас есть Европа, Австралия, у нас есть Аргентина и Бразилия и, безусловно, Корея", - сказал Лайтхайзер, выступая на слушаниях в финансовом комитете Сената.

По его словам, правительство США решило "поставить на паузу введение таможенных пошлин".

При этом он уточнил, что США хотят завершить переговоры по торговым разногласиям с перечисленными странами и ЕС до конца апреля.

Напомним, Трамп 8 марта подписал распоряжение о введении пошлин на ввоз стали и алюминия в размере 25 и 10% соответственно. Ожидалось, что тарифы на сталь и алюминий должны были сократить импорт до уровней, необходимых для развития отраслей и достижения их долгосрочной жизнеспособности. 
 

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Теги: Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп
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