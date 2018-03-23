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Інтерв'ю

Трамп підписав указ, що дозволяє ввести мита на імпорт товарів з Китаю

НовиниПолітика    23.03.2018 - 04:35
Фото: Дональд Трамп (Reuters)
Фото: Дональд Трамп (Reuters)

Вашингтон також подасть позов у ВТО

Президент Сполучених Штатів у четвер, 22 березня, підписав указ, який дає можливість Вашингтону ввести мита на імпорт товарів з КНР. Про це пише DW.

"Документ складений таким чином, що в дію ця міра може вступити тільки після тривалого періоду консультацій. На думку ряду ЗМІ, сам цей факт дасть законодавцям і лобістам можливість істотно скоротити список з 1,3 тисячі найменувань, які в даний момент передбачається обкласти тарифами", - йдеться в повідомленні.

Трамп зазначив, що знаходиться в процесі переговорів з Китаєм щодо мит. Він заявив, що дефіцит торгового балансу США з КНР досягає 375 млрд доларів.

Також зазначається, що обсяги імпорту з Китаю на даний момент в ціновому вимірі досягають 60 млрд доларів на рік.

"Вашингтон також подасть позов у Всесвітню торговельну організацію (ВТО) у зв'язку з можливим порушенням Китєм закону про захист інтелектуальної власності", - пише видання.

Нагадаємо, США відклали введення мит на імпорт сталі і алюмінію з Евросоюзу.

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Теги: Сполучені Штати Америки, Всесвітня торгова організація, Китай, Вашингтон, пошлины
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