Трамп подписал новые санкции против властей Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон, в котором предусматрены санкции в отношении властей и организаций Китая. Причина новых санкций - нарушение прав мусульман-уйгуров в Китае.

Об этом сообщает сайт Конгресса.

В новом документе указано, что санкции могут затронуть тех, кто несет ответственность за угнетение уйгуров. Законом предусмотрено два вида ограничений - это заморозка активов и ограничения в визе.

Сейчас Конгресс ожидает от национальной разведки отчет, в котором будет описана политика правительства Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и масштабы принудительного труда мусульманских меньшинств в стране.

Уйгуры - это коренной тюркский народ, который проживает в регионе Синьцзян-Уйгурский на территории Китая, в большинстве исповедует ислам. По данным ООН, сечас в Китае около 1 млн уйгуров находятся в лагерях "для идеологической обработки".

Это уже вторая волна санкций США против Китая в связи с притеснением уйгуров. Власти Китая первую волну ограничений прокомментировали тем, что Вашингтон ищет предлог для вмешательства извне, однако "в Китае нет нарушений прав человека".

Напомним, в начале июня Трамп объявил о введении запрета на въезд в США китайским ученым и аспирантам, которых Пекин якобы может использовать для кражи американских технологий.