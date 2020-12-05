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Трамп підписав "акт Родченкова" про допінг

США, Субота 05 грудня 2020 07:00
Трамп підписав "акт Родченкова" про допінг
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Даша Харченко

Чинний президент США Дональд Трамп підписав так званий "акт Родченкова". Він передбачає кримінальне переслідування за випадки допінгової змови на змаганнях за участю США.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому

Після підписання президентом закон набуває чинності. Він був схваленим Сенатом 17 листопада.

"Закон передбачає кримінальне покарання у відношенні осіб, причетних до міжнародної змови і шахрайства, пов’язаного з допінгом, і передбачає відшкодування збитку жертвам цієї змови", йдеться в повідомленні.

Також Дональд Трамп пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет країни. Він містить, зокрема, санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Трамп заявив, що не буде ветувати оборонний бюджет, якщо з нього заберуть статтю, яка звільняє від відповідальності онлайн-ресурси за зміст коментарів користувачів.

Раніше Дональд Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади. Він доручив Управлінню загальних служб (GSA) і своїй команді "робити те, що потрібно" за первинними протоколами передачі влади Джо Байдену.

7 листопада Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування. Однак Трамп готовий подавати в суд.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДональд Трампдопинг

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