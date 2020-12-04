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Трамп ветирует оборонный бюджет США с санкциями против "Северного потока-2"

Вашингтон, Пятница 04 декабря 2020 09:10
Трамп ветирует оборонный бюджет США с санкциями против "Северного потока-2"
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет страны. Он включает в себя, в частности, санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Трамп заявил, что не будет ветировать оборонный бюджет, если из него уберут статью, которая освобождает от ответственности онлайн-ресурсы за содержание комментариев пользователей.

"Очень печально для нашей нации, но, похоже, сенатор Джим Инхоф не будет включать пункт о прекращении действия статьи 230 до законопроекта "Об обороне". Так плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс сделать это. Я наложу вето"- написал Трамп.

Ранее РБК-Украина писало, что проект оборонного бюджета США на 2021 год включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Данный проект был согласован обеими палатами Конгресса.

Ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2". По данным The Wall Street Journal, этого добиваются украинские лоббисты.

Отметим, строительство газопровода "Северный поток-2" было прервано в декабре прошлого года после введения санкций со стороны США. В конце ноября 2020 года в США пришли к соглашению о необходимости введения новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Новые санкции, как часть законопроекта о расходах на оборону, могут вступить в силу к концу года.

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Новости Украины Политика Министерство обороны УкраиныДональд ТрампСеверный поток-2Санкции

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