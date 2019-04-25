Трамп поддержал наступление сил Хафтара на Триполи, - Bloomberg

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп общался по телефону с командующим Ливийской национальной армии (ЛПА) фельдмаршалом Халифом Хафтаром и выразил поддержку его действиям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

В частности, журналистам агентства стало известно, что Трамп дал понять командующему Хафтару, что Вашингтон поддерживает наступление на Триполи для свержения уряу национального согласия Фаиза Сараджа.

Установлено, что телефонный звонок состоялся 15 апреля, хотя официально о нем стало известно 19 апреля. Кроме того, со временем разговор с Хафтаром состоялась в помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Bloomberg подчеркивает, что эти данные кардинально противоречат официальной позиции США, которую высказал госсекретарь Майк Помпео. Добавим, что он 7 апреля призвал подразделения ЛПА немедленно прекратить наступление на Триполи, поскольку, по мнению США, в этом конфликте нет военного решения.

Напомним, представитель Ливийской национальной армии Хафтара Ахмед Аль-Мисмари заявил 23 апреля 2019, что в ближайшие дни в Триполи будут переброшены дополнительные силы и артиллерия.

Ранее в агентстве здравоохранения ООН сообщил, что в результате возобновления боевых действий в Ливии с 5 апреля, когда Ливийская национальная армия начала наступление на столицу Триполи, в результате боевых действий погибло 220 человек.

Фельдмаршал Хафтар 4 апреля объявил о начале наступления на Триполи, где расположен правительство национального согласия, а на следующий день его армия взяла под контроль аэропорт столицы, однако правительственные войска его освободили.