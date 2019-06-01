Трамп поддержал намерения Джонсона стать премьером Британии

Президент США Дональд Трамп поддержал намерения Бориса Джонсона стать следующим британским премьер-министром и призвал всех кандидатов взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону страны. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что такое заявление Трамп сделал перед своим трехдневным государственным визитом в Британию на следующей неделе по приглашению королевы.

"Я думаю, что Борис сделал бы очень хорошую работу. Я думаю, что он был бы превосходным", - сказал Трамп.

Он также сказал, что другие консервативные законодатели искали его одобрения - кроме министра окружающей среды Майкла Гова, который критиковал его позицию по Ирану.

Трамп также высоко оценил обещание министра иностранных дел Джереми Ханта увеличить британские расходы на оборону.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что 7 июня она уходит с поста лидера Консервативной партии. В течение недели после этого будет избран новый руководитель партии. Мэй отметила, что когда партию возглавит новый человек, она также покинет пост премьер-министра.

РБК-Украина писало, что о планах поучаствовать в борьбе за пост премьера заявили глава МИД Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, лидер Палаты общин Андреа Ледсом, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и бывший глава МИД Борис Джонсон.