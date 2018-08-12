Трамп підтримав бойкот Harley Davidson

Трамп підтримав бойкот власників мотоциклів компанії Harley Davidson

Президент США Дональд Трамп підтримав бойкот власників мотоциклів компанії Harley Davidson. Про це повідомляє "Голос Америки".

Раніше компанія оголосила про плани перенести виробництво мотоциклів, призначених для країн Євросоюзу, США на зарубіжні заводи, щоб уникнути мит, введених Євросоюзом у відповідь на мита Трампа на імпортну сталь і алюміній.

Трамп піддав критиці Harley Davidson, закликавши до введення підвищених, цілеспрямованих податків і пригрозивши створити стимули для залучення в США іноземних виробників для посилення конкуренції.

"Багато власників Harley Davidson планують оголосити бойкот компанії, якщо вона перенесе виробництво за кордон. Здорово! Більшість інших компаній рухаються в нашому напрямку, включаючи конкурентів Harley. Дуже поганий крок! Скоро в США будуть рівні або навіть кращі умови", - написав Трамп в Twitter.

Зазначимо, що за оцінками компанії, мита Євросоюзу обійдуться їй в 30-45 мільйонів доларів до кінця року і в 90-100 мільйонів доларів в рік.

В суботу Трамп зустрівся з групою байкерів, які є його прихильниками. Він сфотографувався зі 180 байкерами в його гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, де він проводить відпустку.

Нагадаємо, 22 червня у Європейському союзі набули чинності нові мита імпорт товарів з США. Під нові мита потрапили такі американські товари як вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's.