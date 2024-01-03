Трамп подав апеляцію на заборону висуватися на праймеріз у штаті Мен

В апеляції адвокати політика зазначили, що ухвалюючи рішення про заборону, держсекретар штату Мен Шенна Беллоуз "була упередженою особою, повинна була взяти самовідвід, а також іншим чином не забезпечила законну належну правову процедуру".

Вони також стверджують, що Беллоуз "не мала законних повноважень розглядати порушені оскаржувачами питання Федеральної Конституції, припустилася численних юридичних помилок і діяла свавільно та примхливо".

Адвокати вимагають, щоб суд скасував рішення секретаря, яке вони охарактеризували, як "продукт процесу, зараженого упередженістю".

Президентські вибори у США

Чергові президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року.

Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден, а від республіканців – колишній глава держави Дональд Трамп.

28 грудня керівник виборчої комісії штату Мен Шенна Белоуз виключила Трампа з виборчого бюлетеня на виборах 2024 року. Рішення ґрунтується на 14-й поправці Конституції США, що забороняє участь у виборах організаторів й учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.

20 грудня Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14-ту поправку. Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного Суду США. Засідання за скаргою заплановане на 4 січня 2024 року. Рішення суду, ймовірно, буде застосовано на території всієї країні.

Трамп заперечує правопорушення, пов'язані зі штурмом Капітолію, і вважає юридичні претензії безпідставними.

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