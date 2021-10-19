Трамп подал в суд на Конгресс из-за расследования событий захвата Капитолия

Иск от Трампа - это попытка заблокировать работу комитета Палаты представителей, который расследует восстание 6 января. Судебный процесс также знаменует собой его последнюю попытку в течение нескольких долгих и тернистых лет борьбы с запросами из контролируемой демократами Палаты представителей США.

Администрация Байдена отказалась отстаивать права исполнительной власти на первый транш записей президентства Трампа, а он в настоящее время выступает против публикации около 40 документов.

В иске утверждается, что запрос документов "беспрецедентен по своей широте и объему и не связан с какой-либо законной законодательной целью".

Команда Трампа называет отказ президента Джо Байдена защищать документы "политической уловкой для умиротворения своих партизанских союзников".