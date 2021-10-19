Трамп подав до суду на Конгрес через розслідування подій захоплення Капітолію

Позов від Трампа - це спроба заблокувати роботу комітету Палати представників, який розслідує повстання 6 січня. Судовий процес також знаменує собою його останню спробу протягом декількох довгих і тернистих років боротьби із запитами з контрольованої демократами Палати представників США.

Адміністрація Байдена відмовилася відстоювати права виконавчої влади на перший транш записів президентства Трампа, а він в даний час виступає проти публікації близько 40 документів.

У позові стверджується, що запит документів "безпрецедентний за своєю широтою і обсягом і не пов'язаний з будь-якою законною законодавчою метою".

Команда Трампа називає відмову президента Джо Байдена захищати документи "політичним прийомом для умиротворення своїх партизанських союзників".