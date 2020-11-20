В Джорджии подтвердили победу Байдена

Фото: Джо Байден (flickr)

После ручного пересчета бюллетеней в штате Джорджия, США, подтвердилось, что на выборах президента США победил демократ Джо Байден. Выборы состоялись 3 ноября.

Об этом заявил госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер, передает Голос Америки.

По его словам, результат пересчета очень близок к тому результату, о котором было сообщено в ночь выборов.

"Нет сомнения в том, что штат сертифицирует победу Байдена", - подчеркнул Раффенспергер.

Накануне Джо Байден заявил о необратимости процесса передачи власти.

Ранее РБК-Украина писало, что Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США. По его мнению, Байден победил только "в глазах лживых СМИ".

7 ноября Байден заявил об избрании президентом США после объявления предварительных результатов голосования. Однако Трамп пока не планирует признавать свое поражение и готов подавать в суд.