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В Джорджии подтвердили победу Байдена

США, Пятница 20 ноября 2020 04:40
В Джорджии подтвердили победу Байдена
Фото: Джо Байден (flickr)
Автор: РБК-Украина

После ручного пересчета бюллетеней в штате Джорджия, США, подтвердилось, что на выборах президента США победил демократ Джо Байден. Выборы состоялись 3 ноября.

Об этом заявил госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер, передает Голос Америки.

По его словам, результат пересчета очень близок к тому результату, о котором было сообщено в ночь выборов.

"Нет сомнения в том, что штат сертифицирует победу Байдена", - подчеркнул Раффенспергер.

Накануне Джо Байден заявил о необратимости процесса передачи власти.

Ранее РБК-Украина писало, что Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США. По его мнению, Байден победил только "в глазах лживых СМИ".

7 ноября Байден заявил об избрании президентом США после объявления предварительных результатов голосования. Однако Трамп пока не планирует признавать свое поражение и готов подавать в суд.

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Новости Украины В мире Выборы в СШАДжозеф БайденДональд Трамп

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