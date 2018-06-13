Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за "большой шаг назад от ядерной катастрофы"

Президент США считает, что его встреча с лидером КНДР доказывает возможность реальных изменений

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за то, что мир сделал большой шаг назад от потенциальной ядерной катастрофы. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Мир сделал большой шаг назад от потенциальной ядерной катастрофы! Больше никаких ракетных запусков, ядерных испытаний или исследований! Заложники возвращаются домой к своими семьями. Спасибо, председатель Ким, наша встреча была исторической!" - написал Трамп.

The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Он также поблагодарил лидера КНДР за "первый смелый шаг к новому светлому будущему для его людей".

"Наша беспрецедентная встреча - первая между американским президентом и лидером Северной Кореи - показывает, что возможны реальные изменения!" - отметил Трамп.

I want to thank Chairman Kim for taking the first bold step toward a bright new future for his people. Our unprecedented meeting – the first between an American President and a leader of North Korea – proves that real change is possible! pic.twitter.com/yF3iwD23YQ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Напомним, после встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре президент США заявил, что считает, что КНДР начнет процесс денуклеаризации незамедлительно.

Согласно сообщению северокорейского KSNA, Трамп и лидер Северной Кореи приняли приглашения друг друга посетить соответственно Пхеньян и Вашингтон.