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Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за "большой шаг назад от ядерной катастрофы"

НовостиПолитика    13.06.2018 - 06:27
Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (facebook.com/WhiteHouse)
Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (facebook.com/WhiteHouse)

Президент США считает, что его встреча с лидером КНДР доказывает возможность реальных изменений

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за то, что мир сделал большой шаг назад от потенциальной ядерной катастрофы. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Мир сделал большой шаг назад от потенциальной ядерной катастрофы! Больше никаких ракетных запусков, ядерных испытаний или исследований! Заложники возвращаются домой к своими семьями. Спасибо, председатель Ким, наша встреча была исторической!" - написал Трамп.

Он также поблагодарил лидера КНДР за "первый смелый шаг к новому светлому будущему для его людей".

"Наша беспрецедентная встреча - первая между американским президентом и лидером Северной Кореи - показывает, что возможны реальные изменения!" - отметил Трамп.

Напомним, после встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре президент США заявил, что считает, что КНДР начнет процесс денуклеаризации незамедлительно.

Согласно сообщению северокорейского KSNA, Трамп и лидер Северной Кореи приняли приглашения друг друга посетить соответственно Пхеньян и Вашингтон.

 

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Теги публикации: Дональд Туск, КНДР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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