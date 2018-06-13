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Трамп подякував Кім Чен Ину за "великий крок назад від ядерної катастрофи"

НовиниПолітика    13.06.2018 - 06:27
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)

Президент США вважає, що його зустріч із лідером КНДР доводить можливість реальних змін

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп подякував лідерові Північної Кореї Кім Чен Ину за те, що світ зробив великий крок назад від потенційної ядерної катастрофи. Про це Трамп написав у Twitter.

"Світ зробив великий крок назад від потенційної ядерної катастрофи! Більше ніяких ракетних запусків, ядерних випробувань або досліджень! Заручники повертаються додому до своїх сімей. Спасибі, голова Кім, наша зустріч була історичною!" - написав Трамп.

Він також подякував лідерові КНДР за "перший сміливий крок до нового світлого майбутнього для його людей".

"Наша безпрецедентна зустріч - перша між американським президентом і лідером Північної Кореї - показує, що можливі реальні зміни!" - зазначив Трамп.

Нагадаємо, після зустрічі з Кім Чен Ином у Сінгапурі президент США заявив, що вважає, що КНДР почне процес денуклеаризації негайно.

Згідно з повідомленням північнокорейського KSNA, Трамп і лідер Північної Кореї прийняли запрошення один одного відвідати відповідно Пхеньян і Вашингтон.

 

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Теги публікації: Дональд Туск, КНДР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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