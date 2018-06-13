Трамп подякував Кім Чен Ину за "великий крок назад від ядерної катастрофи"

Президент США вважає, що його зустріч із лідером КНДР доводить можливість реальних змін

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп подякував лідерові Північної Кореї Кім Чен Ину за те, що світ зробив великий крок назад від потенційної ядерної катастрофи. Про це Трамп написав у Twitter.

"Світ зробив великий крок назад від потенційної ядерної катастрофи! Більше ніяких ракетних запусків, ядерних випробувань або досліджень! Заручники повертаються додому до своїх сімей. Спасибі, голова Кім, наша зустріч була історичною!" - написав Трамп.

The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Він також подякував лідерові КНДР за "перший сміливий крок до нового світлого майбутнього для його людей".

"Наша безпрецедентна зустріч - перша між американським президентом і лідером Північної Кореї - показує, що можливі реальні зміни!" - зазначив Трамп.

I want to thank Chairman Kim for taking the first bold step toward a bright new future for his people. Our unprecedented meeting – the first between an American President and a leader of North Korea – proves that real change is possible! pic.twitter.com/yF3iwD23YQ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Нагадаємо, після зустрічі з Кім Чен Ином у Сінгапурі президент США заявив, що вважає, що КНДР почне процес денуклеаризації негайно.

Згідно з повідомленням північнокорейського KSNA, Трамп і лідер Північної Кореї прийняли запрошення один одного відвідати відповідно Пхеньян і Вашингтон.