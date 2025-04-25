Трамп побив антирекорд: чому його рейтинг на 100-й день гірший, ніж у Байдена та Обами

На 100-й день свого президентства Дональд Трамп зіштовхнувся з найнижчим рівнем підтримки серед останніх президентів США. Його рейтинг поступається навіть його ж показникам вісім років тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
За даними останніх опитувань, загальне схвалення ефективності роботи Трампа на 100-й день становить 44%, що на 5 пунктів нижче порівняно з 49% у березні.
За даними видання, наразі близько 59% виборців незадоволені тим, як йдуть справи в країні. Однак це покращення з моменту закінчення терміну повноважень колишнього президента США Джо Байдена (68% незадоволених), але гірше, ніж чотири роки тому на початку терміну Байдена (53% незадоволених).
Це також гірше, ніж 100-денний рубіж першого терміну Трампа (53% незадоволених). Після його інавгурації в січні задоволення серед демократів змінилося на незадоволення, і стало навпаки серед республіканців.
Відомо, що американці недостатньо задоволені економічною ситуацією в країні, оскільки 71% оцінюють економічні умови негативно, а 55% кажуть, що вони погіршуються для їхніх сімей.
Американці також менш оптимістичні щодо майбутнього, ніж на початку першого терміну Трампа. Виходячи з перших 100 днів, 38% загалом і 75% республіканців кажуть, що відчувають натхнення щодо наступних чотирьох років. Для порівняння у 2017 році ці цифри становили 45% і 84% відповідно.
До того ж, за даними опитування виявилось, що 8 із 10 виборців стурбовані політичними розбіжностями (78%), тоді як приблизно 7 із 10 вважають те саме щодо:
Дві третини чи менше стурбовані імміграцією (66%), отриманням Іраном ядерної бомби (66%), вторгненням Росії в Україну (61%) та фондовим ринком (58%).
Нагадаємо, що днями стало відомо, що рейтинг громадського схвалення у США дій Дональда Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту його другої президентської каденції.
Американці зокрема демонструють занепокоєність спробами глави держави розширити свою владу.
До того ж, на початку квітня були оприлюднені дані триденного опитування Reuters/Ipsos. Ці опитування показали, що схвалення роботи Трампа на посаді президента знизилося на 2 відсоткові пункти порівняно з опитуванням, проведеним 21-23 березня, і на 4 пункти нижче 47% схвалення, яке він мав незабаром після вступу на посаду 20 січня.
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