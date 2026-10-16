Трамп побачив "океан" з чотирьох сторін навколо Криму: "Я розбираюся"

Що сказав Трамп

Трамп заявив, що історія з Кримом нібито почалася за тодішнього президента Барака Обами, коли він "віддав" півострів Росії у 2014 році.

"Крим - це, безперечно, найцінніша частина України. З чотирьох боків омивається океаном. Найкрасивіший куточок землі. Я - девелопер. Я розбираюся в хорошій землі. Вони віддали Крим", - сказав Трамп.

Трамп уже називав Крим "островом"

Це не перша подібна заява американського президента. Минулого року Трамп також стверджував, що Крим розташований "посеред океану", і порівнював його за розміром із Техасом.

За його словами, Крим був "серцем і душею" України, а рішення про його передачу Росії нібито ухвалив тодішній президент США Барак Обама.

Насправді площа Криму приблизно у 26 разів менша за площу штату Техас.