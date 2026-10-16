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Трамп побачив "океан" з чотирьох сторін навколо Криму: "Я розбираюся"

09:58 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Марія Кучерявець
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що Крим нібито "омивається океаном". Цього разу глава Білого дому побачив "океан з чотирьох" сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Білого дому для Newsmax.

Що сказав Трамп

Трамп заявив, що історія з Кримом нібито почалася за тодішнього президента Барака Обами, коли він "віддав" півострів Росії у 2014 році.

"Крим - це, безперечно, найцінніша частина України. З чотирьох боків омивається океаном. Найкрасивіший куточок землі. Я - девелопер. Я розбираюся в хорошій землі. Вони віддали Крим", - сказав Трамп.

Трамп уже називав Крим "островом"

Це не перша подібна заява американського президента. Минулого року Трамп також стверджував, що Крим розташований "посеред океану", і порівнював його за розміром із Техасом.

За його словами, Крим був "серцем і душею" України, а рішення про його передачу Росії нібито ухвалив тодішній президент США Барак Обама.

Насправді площа Криму приблизно у 26 разів менша за площу штату Техас.

Нагадаємо, Крим - це півострів, з'єднаний із материковою Україною. Він омивається Чорним та Азовським морями, а не океаном.

Крим є невід'ємною частиною України, півострів тимчасово окупований Росією з 2014 року.

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