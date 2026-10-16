Трамп увидел "океан" с четырех сторон вокруг Крыма: "Я разбираюсь"

Что сказал Трамп

Трамп заявил, что история с Крымом якобы началась при тогдашнем президенте Бараке Обаме, когда он "отдал" полуостров России в 2014 году.

"Крым - это, безусловно, самая ценная часть Украины. С четырех сторон омывается океаном. Самый красивый уголок земли. Я - девелопер. Я разбираюсь в хорошей земле. Они отдали Крым", - сказал Трамп.

Трамп уже называл Крым "островом"

Это не первое подобное заявление американского президента. В прошлом году Трамп также утверждал, что Крым расположен "посреди океана" и сравнивал его по размеру с Техасом.

По его словам, Крым был "сердцем и душой" Украины, а решение о его передаче России якобы принял тогдашний президент США Барак Обама.

На самом деле площадь Крыма примерно в 26 раз меньше площади штата Техас.