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Трамп увидел "океан" с четырех сторон вокруг Крыма: "Я разбираюсь"

09:58 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что Крым якобы "омывается океаном". В этот раз глава Белого дома увидел "океан с четырех" сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Белого дома для Newsmax.

Что сказал Трамп

Трамп заявил, что история с Крымом якобы началась при тогдашнем президенте Бараке Обаме, когда он "отдал" полуостров России в 2014 году.

"Крым - это, безусловно, самая ценная часть Украины. С четырех сторон омывается океаном. Самый красивый уголок земли. Я - девелопер. Я разбираюсь в хорошей земле. Они отдали Крым", - сказал Трамп.

Трамп уже называл Крым "островом"

Это не первое подобное заявление американского президента. В прошлом году Трамп также утверждал, что Крым расположен "посреди океана" и сравнивал его по размеру с Техасом.

По его словам, Крым был "сердцем и душой" Украины, а решение о его передаче России якобы принял тогдашний президент США Барак Обама.

На самом деле площадь Крыма примерно в 26 раз меньше площади штата Техас.

Напомним, Крым - это полуостров, соединенный с материковой Украиной. Он омывается Черным и Азовским морями, а не океаном.

Крым является неотъемлемой частью Украины, полуостров временно оккупирован Россией с 2014 года.

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