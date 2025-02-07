Трамп планує масові звільнення медпрацівників - WSJ

Адміністрація Дональда Трампа працює над розпорядженням про звільнення тисяч працівників Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США. Однак Білий дім заперечує, що готує такий документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За даними WSJ, згідно з розпорядженням, яке може з'явитися вже наступного тижня, Управління з контролю за продуктами і ліками, Центри з контролю та профілактики захворювань та інші відомства охорони здоров'я - повинні будуть скоротити певний відсоток співробітників. Чиновникам було доручено підготувати списки працівників на випробувальному терміні, які відіграють важливу роль і мають бути збережені, а також тих, хто не повинен бути звільнений.

Звіт з'явився після того, як минулого тижня адміністрація Трампа запропонувала 2 мільйонам цивільних федеральних працівників, можливість припинити роботу цього тижня і отримувати зарплату і пільги до 30 вересня, оскільки новий глава Білого дому прагне скоротити уряд.

За даними Комісії США з питань рівних можливостей у сфері зайнятості, у Міністерстві охорони здоров'я та соціальних службах працює понад 83 000 осіб. Агентства, що входять до складу міністерства, виконують низку функцій, зокрема відстежують поточний спалах пташиного грипу та інших вірусів.