Трамп планирует массовые увольнения медработников - WSJ
Администрация Дональда Трампа работает над распоряжением об увольнении тысяч работников Министерства здравоохранения и социальных служб США. Однако Белый дом отрицает, что готовит такой документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным WSJ, согласно распоряжению, которое может появиться уже на следующей неделе, Управление по контролю за продуктами и лекарствами, Центры по контролю и профилактике заболеваний и другие ведомства здравоохранения - должны будут сократить определенный процент сотрудников. Чиновникам было поручено подготовить списки работников на испытательном сроке, которые играют важную роль и должны быть сохранены, а также тех, кто не должен быть уволен.
Отчет появился после того, как на прошлой неделе администрация Трампа предложила 2 миллионам гражданских федеральных работников, возможность прекратить работу на этой неделе и получать зарплату и льготы до 30 сентября, поскольку новый глава Белого дома стретится сократить правительство.
По данным Комиссии США по вопросам равных возможностей в сфере занятости, в Министерстве здравоохранения и социальных службах работает более 83 000 человек. Агентства, входящие в состав министерства, выполняют ряд функций, в том числе отслеживают текущую вспышку птичьего гриппа и других вирусов.
Трамп начинает "чистки"
Напомним, что свою деятельность на втором президенстком сроке, Трамп, в частности, начал с массовых увольнений в различных сферах.
Так, администрация президента США оставит в USAID менее 300 сотрудников, тогда как Агентство США по международному развитию по данным CNN? насчитывает около 10 000 сотрудников по всему миру, в том числе тысячи подрядчиков.
Также по информации CNN, в рамках инициативы Трампа о сокращении штата федерального правительства, всем сотрудникам ЦРУ предложили уволиться и получить компенсацию. ЦРУ стало первым агентством нацбезопасности, которому предложили так называемый "выкуп" всем сотрудникам.
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