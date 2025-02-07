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Трамп планирует массовые увольнения медработников - WSJ

Пятница 07 февраля 2025 06:16
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Трамп планирует массовые увольнения медработников - WSJ Фото: в Минздраве и социальных службах работает более 83 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Администрация Дональда Трампа работает над распоряжением об увольнении тысяч работников Министерства здравоохранения и социальных служб США. Однако Белый дом отрицает, что готовит такой документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным WSJ, согласно распоряжению, которое может появиться уже на следующей неделе, Управление по контролю за продуктами и лекарствами, Центры по контролю и профилактике заболеваний и другие ведомства здравоохранения - должны будут сократить определенный процент сотрудников. Чиновникам было поручено подготовить списки работников на испытательном сроке, которые играют важную роль и должны быть сохранены, а также тех, кто не должен быть уволен.

Отчет появился после того, как на прошлой неделе администрация Трампа предложила 2 миллионам гражданских федеральных работников, возможность прекратить работу на этой неделе и получать зарплату и льготы до 30 сентября, поскольку новый глава Белого дома стретится сократить правительство.

По данным Комиссии США по вопросам равных возможностей в сфере занятости, в Министерстве здравоохранения и социальных службах работает более 83 000 человек. Агентства, входящие в состав министерства, выполняют ряд функций, в том числе отслеживают текущую вспышку птичьего гриппа и других вирусов.

Трамп начинает "чистки"

Напомним, что свою деятельность на втором президенстком сроке, Трамп, в частности, начал с массовых увольнений в различных сферах.

Так, администрация президента США оставит в USAID менее 300 сотрудников, тогда как Агентство США по международному развитию по данным CNN? насчитывает около 10 000 сотрудников по всему миру, в том числе тысячи подрядчиков.

Также по информации CNN, в рамках инициативы Трампа о сокращении штата федерального правительства, всем сотрудникам ЦРУ предложили уволиться и получить компенсацию. ЦРУ стало первым агентством нацбезопасности, которому предложили так называемый "выкуп" всем сотрудникам.

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